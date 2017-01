La selecció catalana sub-19 arrenca amb victòria la fase de Manresa

Els jugadors catalans es van abraçar per celebrar un gol quatre cops

Els jugadors catalans es van abraçar per celebrar un gol quatre cops fcf

L'equip català sub-19, amb el jugador del Manresa FS Carles Lavado i el de l'Esparreguera Raúl Muñoz a les seves files, va haver de batallar per reduir a la segona part l'oposició de la selecció aragonesa en la jornada inicial de la fase prèvia de l'estatal sub-19. El guanyador d'aquesta ronda es classificarà per a la fase final, i encara hi haurà partits entre Manresa i Gironella avui i demà.

La primera part va oferir moltes oportunitats per als catalans, una de les quals a les botes de Lavado, al minut 7, però no va poder superar el porter visitant. La millor arribada va ser de Juanjo Caro, però el seu xut va picar al pal. Aragó premia poc l'accelerador, però va posar a prova el porter Yeray Guardia en una ocasió.

Els gols no van arribar fins a la represa. Al primer minut, Àlex Llamas va aprofitar una cessió de David Álvarez per anotar el primer. En els minuts següents, Catalunya va poder fer el segon, però aquest no va arribar fins després d'un ensurt dels aragonesos. David Ruiz va completar una bona combinació de Caro i Llamas. Els dos darrers gols ja van arribar quan Aragó havia mig llançat la tovallola i tenia poques possibilitats de triomf. El mateix Caro va anotar el tercer, després d'una bona assistència del porter Guardia i, cinc minuts abans del final, va arribar el 4-0 de Llamas.

Avui contra Andalusia



El combinat català tindrà avui Andalusia com a rival (13 h) al Pujolet en la segona jornada d'aquest estatal sub-19. Els andalusos van perdre ahir en un duel espectacular amb la Comunitat Valenciana per 5 a 3. A la primera part el marcador era d'empat a dos gols. A la represa, Andalusia es va posar davant (2-3), però els valencians, amb un gran treball en totes les línies, van empatar primer i a la recta final van certificar la remuntada. També avui al Pujolet, Comunitat Valenciana-Aragó a les 11 h.