Zidane diu que no té por de la pressió i l'Espanyol rep un dels equips cuers

El Reial Madrid intentarà tornar avui al camí de la victòria per evitar que el Sevilla i el Barça el puguin atrapar a la classificació. En principi, no hauria de tenir problemes amb un Màlaga que tampoc no passa el seu millor moment i que ve d'una derrota contra la Reial Societat que l'ha apartat de la lluita per ser a Europa. Respecte de les dues últimes der-rotes, el tècnic blanc, Zinedine Zidane, va dir ahir que aquesta situació «em fa créixer. No tinc por de la pressió, m'ajuda a fer bé les coses. Estaré content del que faig fins a l'últim dia en el qual estigui aquí». El gal va repetir ahir la convocatòria del partit de Copa contra el Celta, amb l'absència de James Rodríguez, encara amb problemes musculars.



Partit condicionant

Abans del partit del Madrid, l'Espanyol haurà rebut el Granada amb la intenció de deixar de banda la mala ratxa iniciada al Camp Nou a mig desembre. El tècnic, Quique Sánchez Flores, va ser clar ahir en afirmar que el partit «definirà què volem fer aquesta temporada», si lluitar per anar a Europa o moure's en la zona de ningú de la classificació.

De cara al partit d'avui, l'entrenador blanc-i-blau recupera Víctor Sánchez, que s'ha recuperat d'una sobrecàrrega a la cama, i l'extrem argentí Pablo Piatti, al qual el València impedia actuar ja que està cedit. Tampoc no hi seran els dos davanters habituals, Felipe Caicedo i Leo Baptistao, motiu pel qual Gerard Moreno assumirà responsabilitat.