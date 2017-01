Les aturades del porter del Lloret i dos gols anul·lats enfonsen el CE Manresa

El Centre d'Esports Manresa va tornar amb les mans buides del seu desplaçament a Lloret i veu com la seva situació a la cua de la classificació es complica. Els d'Albert García jugaven al camp d'un dels equips capdavanters de la classificació i van fer prou mèrits per sumar almenys un punt sobretot gràcies a una gran segona part, però entre les aturades del porter Tusca i dos gols anul·lats (el segon al minut 92 per un fora de joc inexistent de Moha) van deixar els de la capital del Bages amb la mel als llavis.

La primera meitat va ser bastant anivellada però els selvatans van aprofitar alguns minuts de desconnexió manresana per marcar l'1-0 definitiu al minut 16 en una acció on Narcís va aprofitar una pilota morta dins l'àrea després del servei d'un córner. Per al Manresa en el minut 23 un xut de Samy va anar al pal. A la represa els bagencs van ser els clars dominadors i van merèixer el gol. Al minut 68 Samy, sol dins l'àrea, xutava i la pilota no va entrar de poc i al minut 86 el mateix jugador obligava Tusca a fer una gran aturada. El porter en feia una altra al minut 91 d'una rematada de Solernou que entrava per l'escaire. El cuer Masnou, repte manresà següent.