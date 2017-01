El Barça visita l´Eibar sense Iniesta buscant una nova ratxa guanyadora

El Barça visita avui Ipurua amb el desig d'iniciar contra l'Eibar, al qual anteriorment va derrotar per 0-2 i 0-4, una ratxa guanyadora que li permeti intentar corregir el seu desavantatge amb el Reial Madrid i el Sevilla, els dos equips que el precedeixen a la Lliga.

Els dos conjunts blaugrana arriben a l'últim partit de diumenge amb dinàmiques diferents després del pas per la Copa del Rei, amb una derrota severa de l'Eibar contra l'Atlètic (3-0) i un mínim triomf del Barça a Sant Sebastià (0-1), que va trencar llargs anys de l'equip català sense sotmetre la Reial a Anoeta. Precisament en aquest estadi, Andrés Iniesta va haver de ser substituït a la mitja part per un cada vegada més acoblat André Gomes. Iniesta, amb problemes al soli de la cama esquerra, i Rafinha es perdran aquest partit, igual que Mascherano, encara que l'argentí ho farà per sanció, i Aleix Vidal tornarà a entrar en la convocatòria.

Luis Enrique va assenyalar després de l'última sessió a la Ciutat Esportiva que vol que el seu equip arrenqui una ratxa guanyadora per atrapar els dos que té més amunt (Sevilla i Reial Madrid). «Fa temps que busquem una dinàmica llarga, però encara no ha arribat. Tant de bo sigui aquesta, en què encadenem moltes victòries seguides, sobretot a la Lliga, per posar pressió als de dalt», assegurava Luis Enrique, que bromejava amb la lesió d'Iniesta: «el problema és que ningú s'assembla a Iniesta, ni aquí ni al futbol mundial. No he vist ningú al món com ell».



Un rival dur

Per això, avui haurà d'esforçar-se contra un rival que ja l'ha avisat que el farà suar en totes les línies del camp, ja que pretén sotmetre'l a una gran pressió. L'asturià no podrà disposar ni d'Iniesta ni de Rafinha, però s'espera que posi una altra vegada en acció el trident, desdibuixat en la jornada passada contra Las Palmas per la suplència de Neymar. A causa de la baixa del sancionat Javier Mascherano, és més que probable que el duo de centrals torni a compondre'l Piqué i Umtiti.

L'Eibar jugarà amb el suport de la seva afició al seu camp, on s'ha mostrat fort, amb 5 victòries, 2 empats, i 2 der-rotes. Luis Enrique va lloar el seu rival abans del partit: «l'Eibar és un equip complet. Sense la pilota pressiona, i per això són on són. Aquí no es regala res», va assegurar l'asturià. L'entrenador de l'Eibar, José Luis Mendilibar, té 5 baixes per lesió: el porter Asier Riesgo, els defenses Iván Ramis, Anaitz Arbilla i David Juncà, i el davanter Kike García.