Catalunya lluitarà avui pel primer lloc després de superar l'equip andalús

La selecció catalana sub-19, amb el jugador del Manresa FS Carles Lavado i el de l'Esparreguera Raúl Muñoz a les seves files, va obtenir la segona victòria a la primera fase de l'estatal de la categoria, que es juga a Manresa i Gironella. Els catalans van superar Andalusia per 4-2 i són molt a prop del primer lloc del grup, que dóna accés a la fase final. Avui jugaran amb la Comunitat Valenciana, a les dotze del migdia, al pavelló del Pujolet manresà.

El conjunt de Catalunya va fer una sortida a totes, i en els primers nou minuts del matx ja va anotar dos gols. El primer va ser amb un llançament de falta directa que va executar molt bé Llamas, i el segon, de Ruiz. En la resta de la primera part el marcador no es va moure, i a la segona, Garcia va retallar distàncies per als andalusos. Tot i això, Catalunya dominava i va fer el tercer per mitjà de Ruiz. Cinc minuts més tard, Garcia va fer el 3-2 de penal, però després Caro va anotar el 4-2 definitiu.