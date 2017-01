Guardiola, el Tottenham i el Liverpool posen fàcil al Chelsea per escapar-se

El Manchester City i el Tottenham van empatar ahir a l'Etihad Stadium, en un partit molt estrany en el qual l'únic beneficiat va ser el Chelsea, que juga avui contra el Hull City i que es pot col·locar a nou punts del segon classificat després de la sorprenent derrota del Liverpool contra el Swansea.

Un parell d'accions desafortunades del porter francès Hugo Lloris van regalar l'empat al Manchester City, que va signar un 2-2 davant el Tottenham en un partit en què la baralla de tècnics que van protagonitzar Pep Guardiola i Mauricio Pochettino va acabar en taules. El xoc no va defraudar encara que el gran protagonista del partit, Lloris, va deslluir l'empat del City, que va jugar a bon nivell durant gairebé tots els 90 minuts, tal i com va defensar guardiola en roda de premsa: «Si juguéssim com una merda, diria que ha sigut una merda, però no és així». El porter francès va propiciar els dos primers gols del City, tots dos a la segona part i obres de Sané i De Bruyne, que van aprofitar dues males sortides del porter gal. Amb el 2-0, el Tottenham va anivellar la balança mitjançant Dele Alli i Son. El segon, en un fora de joc previ del Harry Kane. Per acabar-ho d'adobar, el City es va creure la victòria en un gol anul·lat a Gabriel jesús, que acabava de debutar, per fora de joc.



Rooney, salvador

Així, el City no va aprofitar les ensopegades del Liverpool, que va perdre 3 a 2 contra el Swansea i del United, que va empatar al minut 94 mitjançant Rooney.