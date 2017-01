Un Iberostar amb San Miguel de líder tomba l´Obradoiro

Un triple quan mancaven 40 segons de Rodrigo San Miguel (que ahir va encertar 4 dels 5 llançaments de 6,75) va acabar decantant un partit molt disputat al Fontes do Sar. En aquell moment els gallecs vencien per 81-77 però ja no van tornar a anotar, malgrat que Rosco Allen va tenir el darrer tir per a la victòria dels locals.