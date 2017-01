Kilian Jornet inicia la Copa del Món amb un discret sisè lloc a Vallnord

El ceretà Kilian Jornet no va tenir el millor debut a la Copa del Món d'esquí de muntanya, ja que només va poder ser sisè a la Individual Race que es va fer a l'estació de Vallnord-Ordino Arcalís.

Jornet, que defensava la victòria obtinguda l'any passat, va creuar la meta a dos minuts del guanyador, l'alemany Anton Palzer, que es va beneficiar de la penalització a l'italià Damiano Lenzi, que va arribar primer, però amb un sol pal. D'aquesta manera, Lenzi va ser relegat al segon lloc, mentre que el francès Xavier Gachet va completar el podi. Després de la cursa, Jornet va declarar que «no estic content, no he sortit amb bones cames i muscularment em faltava alguna cosa, però he pogut lluitar al davant».

En categoria femenina, la també francesa Laetitia Roux es va imposar a la seva compatriota Axelle Mollaret, que va ser segona, i la sueca Emilie Forsberg, que va ser tercera. Per la seva banda, Clàudia Galícia, de Torelló, va ser la quarta classificada.

Avui es durà a terme la segona cursa del cap de setmana, una Vertical Race en què Jornet buscarà obtenir un resultat més bo i defensar amb èxit el triomf del 2016. En noies, també hi haurà la campiona de l'edició del 2016, la igualadina Laura Orgué, que debutarà a la Copa del Món 2017.