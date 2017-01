L´ICL promet lluita davant del Betis

Tornar-ho a intentar, avui just en l'inici de la segona volta i davant un equip que arribarà al Congost sense urgències. Aquest Betis té el coixí de les seves 7 victòries, cinc més que un ICL Manresa obligat a continuar lluitant. Recordava en la roda de premsa de divendres el tècnic de l'equip, Ibon Navarro, que aquesta és l'essència del club i que l'afició valora l'esforç quan els jugadors ho donent tot. Avui hi ha una nova ocasió per deixar-ho clar on toca, a la pista, i buscar un resultat diferent del de Saragossa amb una pròrroga molt adversa. Amb Patrik Auda com a novetat, l'ICL prova de repetir la victòria davant l'Estudiantes de fa un mes. Seria la primera del 2017.

Navarro exposa, tot parlant del Betis, que «és un equip que tenia molts jugadors nous a la lliga però amb un gran potencial que al final ha quedat palès. No em sorprèn la ratxa de victòries que han tingut davant de grandíssims rivals. L'arribada d'un pivot com Mahalbasic els ha millorat perquè és una referència interior més clara que no pas Zoric. Ara mateix aquest és un equip amb bona forma i el seu resultat és esganyós. És veritat que va estar 28 punts per sota, però a 50 segons per acabar el tercer quart els havia reduït a només 5. Tenen molta confiança, amb un alt nivell en defensa i segur que ens genera molts problemes per l'agressivitat de joc. Tenen molts jugadors capaços d'agafar el rebot i córrer tot el camp per anotar; nosaltres haurem de parar-los».

Fent un repàs dels jugadors de la plantilla sevillana, Navarro raona que «els bases són perillosos, tot i que no tinguin una amenaça en el perímetre molt gran. Lockett té un important poder rebotador i Nachbar és un home que pot passar desapercebut 37 minuts i en guanya en els darrers tres amb un parell d'accions de talent».

Pel que fa a l'ICL, el seu equip, Navarro el veu «amb moltes ganes de jugar, amb unes sensacions un pèl estranyes per com vam caure a Saragossa, però crec que això ens pot donar més força. Ens hem de quedar que vam ser capaços de remuntar 9 punts en 4o segons, i a fora». Pel que fa a Scott Suggs i les 3 faltes personals que li van asse-nyalar al pavelló Príncipe Felipe va comentar que «van ser en només 11 segons, no vull parlar dels àrbitres».

Sobre els mals inicis, «és millor estar preparats si passa, i no entrar en frustració». I s'abona al relat del partit a partit: «aquí no farem gaire espectacle però serem un equip molt gos i que lluitarà fins al final amb tot el que té».