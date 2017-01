Nadal guanya Zvérev en cinc sets i jugarà a vuitens amb Monfils

Amb paciència, fent servir la seva experiència i mesurant els temps, però sense abaixar mai la guàrdia, Rafael Nadal es va obrir pas als vuitens de final de l'Open d'Austràlia en derrotar l'alemany de 19 anys Alexander Zvérev, per 4-6, 6 -3, 6-7 (5), 6-3 i 6-2.

Malgrat els seus 30 anys, Nadal va arribar més sencer al cinquè set, per guanyar un partit que se li havia posat molt costa amunt, i en el qual Zvérev va confirmar que té armes per ser el futur rei del tennis, però encara li falta. El duel va ser èpic, tens, i jugat de poder a poder però al final va acabar com l'únic precedent, el d'Indian Wells l'any passat, quan Zvérev va tenir pilota de partit, una gran oportunitat com ahir, i la va desaprofitar. Al final de les quatre hores i sis minuts, i a la primera oportunitat, Nadal va confirmar el seu poder i va passar als vuitens de final, on l'espera el francès Gael Monfils, que va vèncer l'alemany Philipp Kohlschreiber, per 6-3, 7-6 (1) i 6-4, en el que serà el duel número 14 entre aquests dos jugadors, amb avantatge de Nadal 12-2.El manacorí ja el va vèncer en aquest mateix torneig fa tres temporades (6-1, 6-2 i 6-3) i en pista dura té un balanç favorable de 6-2.

D'altra banda, Roberto Bautista es va imposar a David Ferrer en un duel fratricida entre espanyols, per 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) i 6-4, i va aconseguir el pas als vuitens de final de l'Open d'Austràlia. Després d'aconseguir per tercera vegada els vuitens a Melbourne Bautista s'enfrontarà en aquesta ronda amb el canadenc Milos Raonic.