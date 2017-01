Sergio Ramos dóna el campionat d´hivern a un Madrid gris al Bernabéu

El Reial Madrid va posar fi al seu sotrac de resultats amb un triomf balsàmic gràcies als gols de Sergio Ramos, que li atorguen el campionat d'hivern, però que no aclareixen els dubtes sobre el seu joc després de ressuscitar el Màlaga en moments de desconnexió (2-1).

El capità continua sent el salvador d'un Madrid que troba molt a faltar el seu punch, amb un preocupant estat de forma de Benzema i Ronaldo, que ahir ho van fallar tot. Els dos van perdonar dues ocasions claríssimes en els primers compassos de partit. El portuguès, un mà a mà amb Kameni, i Benzema, una rematada a boca de canó sense oposició que va enviar a fora. El Màlaga es va estirar i Chory Castro va enviar una pilota al pal primer, i va fer estirar Keylor Navas després.



Gols a pilota parada

El partit se li posava de cara als andalusos, i encara més quan Marcelo va caure lesionat i va ser substituït per Isco, fet que va deixar només tres defenses, però va aparèixer el de sempre. Ramos va rematar de cap un córner de Kroos i va avançar els madridistes al marcador. Sis minuts més tard, els mateixos protagonistes, però aquesta vegada des d'una falta lateral. Kroos va penjar la pilota magistralment perquè Ramos, en fora de joc, fregués la pilota i despistés Kameni, que veia com la pilota es colava a la xarxa, convertint el de camas en el segon màxim golejador madridista a la lliga. Els gols van aportar una calma momentània i va poder ampliar diferència abans del descans en una contra de Cristiano i Benzema que va acabar amb centre desviat al pal. A la segona part, un xut de Juan Carlos rebutjat per Keylor el va aprofitar Juanpi per estrènyer el marcador, i en ple cabreig de la grada, segons després, el porter madridista va salvar el seu equip davant el xut creuat de Chory Castro. Kameni va salvar un altre xut de Ronaldo després d'un error del porter i un xut de Modric, i el mateix Ronaldo va enviar una pilota al pal minuts més tard, que va provocar remor i xiulets al Bernabéu.