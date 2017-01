Tabak: «és un partit més, sense pressió afegida»

L'entrenador del Betis Energía Plus, Zan Tabak, ha destacat que el matx d'avui a Manresa «serà dur i competit» perquè l'equip bagenc «sempre ha lluitat durant aquesta temporada molt bé davant rivals directes, i la seva pista sempre és molt complicada, fins i tot per als equips forts de la lliga».

L'entrenador croat ha afirmat que per a ell es tracta «d'un partit més, sense pressió afegida. Tenim la meta, l'objectiu, d'aconseguir com més aviat millor les 12 victòries per assegurar la permanència. Per això, ens l'hem de prendre amb la mateixa serietat que els altres partits que ens quedaran. Passi el que passi a Manresa, hi haurà molta lliga davant, molts partits».

El tècnic balcànic valora que «en començar la temporada jo hauria firmat ser en aquests moments amb les 7 victòries que tenim, tot i que és lògic que la gent en voldria més». Per a Tabak, per aconseguir un bon resultat avui al Nou Congost «és vital saber jugar amb la ment tranquil·la». L'entrenador del Betis opina sobre l'ICL que «ha canviat alguns homes però manté el seu estil de sempre, físic i de no rendir-se mai».