El Cardona sorprèn amb bon joc una Pirinaica combativa

La Pirinaica va sortir com un coet al camp del Cardona, i va crear un munt d'ocasions davant un Cardona que es defensava com podia, i fins i tot va salvar un penal després d'una mà, el llançament del qual va anar al pal. Però en la represa, el Cardona es va avançar al marcador amb un gol de Joan Tomàs, que va aprofitar un refús després d'un córner per marcar el primer gol del matx. Amb aquest gol, els locals van obtenir el domini del joc, però la Pirinaica va empatar el partit. Minuts més tard, Indalecio va transformar un penal que havia estat xiulat per unes mans d'un defensa manresà i va sentenciar el partit amb un altre gol després d'una paret quan faltaven pocs minuts per al final del matx. En l'última jugada de joc, la Pirinaica va marcar el definitiu 3 a 2 després de 3 o 4 rebuigs de la defensa dins l'àrea.