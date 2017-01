Esquinç de turmell de Busquets, que pot ser baixa

?La nota negativa del partit d'ahir per al Barça va ser la lesió de Sergio Busquets. Al minut 8 va ser objecte d'una dura trepitjada per part d'Escalante que, segons tot sembla indicar, li va causar un esquinç al turmell dret. Avui, però, encara se li han de fer proves per descartar una afectació més gran. La jugada en va recordar una de Copa de fa dues temporades, quan Tomás Pina també el va trepitjar a Vila-real. Sembla que Busquets estarà uns deu dies de baixa. També es va retirar del camp Sergi Roberto, amb molèsties en un peu del qual va ser tractat a la banqueta. A més, en la darrera jugada del partit, a Jordi Alba se li va quedar clavat un genoll a la gespa, però va acabar el partit.