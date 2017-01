La força física del Sedis treu del partit una mala Joviat

El Sedis Efausa va refermar la seva bona labor com a local contra una Escola Joviat molt erràtica i que no va trobar el seu lloc sobre el parquet. El Sedis va fer valer la seva força física amb una alta intensitat per endur-se el partit amb comoditat. El duel va començar sent travat i amb poc encert per les dues bandes, on les defenses superaven els atacs però tot i això el parcial era favorable a les manresanes per 10-11. Al segon quart el Sedis va començar a moure l'esfèrica amb fluïdesa mentre que la Joviat començava a errar massa en atac.

A la segona meitat el conjunt urgellenc va començar molt concentrat i amb el pas dels minuts va començar a agafar diferències clares que acabarien sent determinants (32-24). Al tercer quart la Joviat només va ser capaç d'anotar tres punts en deu minuts des del tir lliure. Cerqueda amb 22 punts i Colmenero amb 14 feien molt mal en atac, mentre sabien aturar prou bé les jugadores manresanes en defensa.