El Girona guanya de nou i el seu coixí augmenta fins a sis punts

El Girona va iniciar la segona volta amb el mateix ritme de creuer amb què va finalitzar la primera i va derrotar el Sevilla Atlètic per 2-0. L'italià Longo va avançar l'equip de Pablo Machín al minut 14 de la segona meitat i, onze minuts més tard, va ser un altre ariet, Fran Sandaza, qui va anotar el segon gol. D'aquesta manera, el Girona augmenta fins a sis punts la seva diferència respecte del tercer, una posició que ara comparteixen el Getafe, que no va passar de l'empat a casa contra el Mirandés (1-1), i el Cadis, que va derrotar per 1-0 l'Almeria en el darrer partit del dia.

L'altre equip català que jugava ahir, el Reus, va empatar a casa contra el Mallorca (1-1). Máyor va empatar al final el gol de Lekic en un duel en què hi va haver un expulsat per bàndol.