Iniesta: "Estic molt content per aquest reconeixement"

Andrés Iniesta, capità del Barcelona, s'ha mostrat "molt content" i "agraït", a l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de l'Esport 2015, que han reconegut la categoria i el joc net de l'internacional blaugrana.

"Estic molt feliç per estar al costat de grans esportistes i grans persones en un escenari com aquest. Estic molt satisfet i content per aquest reconeixement. Vull agrair al jurat que va proposar el meu nom per recollir aquest premi", ha explicat el futbolista als periodistes després de l'acte.

Iniesta ha rebut el Premi Reina Sofia, que guardona a la persona o entitat que més ha destacat per un gest especialment rellevant de noblesa o joc net en la pràctica esportiva, o que hagi prestat una contribució especial a l'eradicació de la violència en l'esport.

"Com a institució, és un plaer haver estat aquí i que Andrés rebés aquest guardó. És un premi especial, perquè és el reconeixement més fort al joc net. Tenim jugadors excel·lents", ha explicat el vicepresident barcelonista Carles Vilarrubí.

