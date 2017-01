Jornet és segon i Orgué tercera en la Vertical Race, a Vallnord-Pal Arinsal

Vallnord-Pal Arinsal va acollir ahir la Vertical Race de la Font Blanca, puntuable per a la Copa del Món i que tenia entre els seus inscrits el ceretà Kilian Jornet i l'igualadina Laura Orgué, que van aconseguir pujar al podi. Dins de la categoria masculina, Jornet va ser segon classificat, mentre que en la femenina Orgué aconseguia la tercera posició.

La victòria va correspondre al suís Werner Martí en la prova que es va disputar al sector d'Arinsal, amb un temps de 26'55''69. Kilian Jornet, que era el favorit, ja que és l'actual campió en Copa del Món, va entrar a 8 segons del primer. La tercera plaça va ser per al també suís Rémi Bonnet. Jornet va ser el sisè dissabte en la Individual Race i ahir declarava que «estic content de com m'he trobat a la Vertical, ja que dissabte no em trobava gaire bé i avui he sortir a provar, i les sensacions han estat millors». En la categoria femenina, triomf per a la sueca Emelie Forsberg, que va acabar amb un temps de 32'07'', quatre segons més ràpida que la francesa Axell Molaret. En la tercera posició es va col·locar Laura Orgué amb 32'30'', mentre que la quarta plaça va ser per a l'osonenca Clàudia Galícia, amb 33'49''.

Orgué va manifestar que «a la cursa m'ha faltat una mica més d'espurna, però al final he pujat al podi, que no està malament».