L'altre Suárez extingeix el foc de l'Eibar

El Barça va aconseguir ahir la quarta victòria consecutiva, la millor marca de la temporada, que confirma que els blaugrana han adquirit un estat de forma molt bo de cara a afrontar les tres competicions que vénen el proper mes, quan torni la Champions. Ahir, l'equip de Luis Enrique va patir a la primera mitja hora, però semblava tot previst. Quan l'Eibar va gastar la gasolina, es va cansar de pressionar i va rebre el primer gol, el partit es va acabar, com havia succeït en les visites anteriors a Ipurua. En aquest cas va ser un convidat inesperat, el gallec Denis Suárez, que havia substituït Busquets, qui va apagar el foc eibarrès amb un fort xut des de fora de l'àrea. A partir d'aquí, tot de baixada per al tercer classificat de la lliga, una posició que ara mateix sembla circumstancial.

Luis Enrique va posar damunt del terreny de joc un equip de tocadors, amb Arda Turan al centre del camp. El turc no havia de córrer tant en un camp de dimensions petites i, en canvi, podia ajudar a la sortida de la pilota. Però això no va succeir en els primers minuts. A més, als vuit, Escalante li va trepitjar el turmell de manera escandalosa a Busquets i el col·legiat, amb l'estil habitual a la lliga espanyola, no va indicar ni falta. La lesió del de Badia va obligar a fer un canvi. Rakitic va passar a ser mig centre i la fluidesa no va aparèixer. Entre els minuts 22 i 25, la pressió guipuscoana va provocar dos xuts d'Escalante i Inui i, sobretot, una pèrdua de pilota de Mathieu que va acabar amb un fort xut d'Adrián que va desviar Ter Stegen amb encert. El mateix porter alemany va aturar la rematada posterior de Pedro León.



Una falta i un gol

I a partir d'aquí va canviar tot. La pressió de l'Eibar va disminuir i el Barça va començar a tocar l'esfèrica. En la primera arribada, Messi va posar a prova Yoel amb un xut de falta que va botar davant. I tot seguit, el gol desequilibrant. Una sèrie de tocs entre el trident acaben amb un xut de l'argentí que rebota en dos defenses de l'Eibar. La pilota queda morta a la frontal de l'àrea i Denis Suárez empala un xut ras que entra enganxat al pal dret de Yoel.

Fins el descans, i tret d'una centrada perillosa d'Adrián que va resoldre bé Umtiti davant de l'al·lèrgia de Ter Stegen a sortir de la porteria, el Barça va poder sentenciar amb claredat. Les oportunitats més clares van ser per a Neymar i Luis Suárez. El brasiler no va saber definir davant del porter, que li va rebutjar el xut, i l'uruguaià va rematar al pal quan ho tenia tot a favor per anotar.

L'Eibar va sobreviure a aquest primer allau, però no als cinc minuts inicials de la segona meitat. L'equip de Mendilibar ja havia deixat de pressionar tan a dalt i això va permetre maniobrar Messi. Aquest va combinar amb Luis Suárez i el seu amic li va tornar l'esfèrica amb una precisió que no va semblar pròpia d'ell. Entre això, que Yoel no va calcular bé la sortida i que Messi va parar la centrada amb classe, va arribar el segon i gairebé definitiu gol.



Petita reacció infructuosa

El gol, a part de significar l'inici del període d'hibernació de Messi, també va precedir uns minuts de tranquil·litat barcelonista. Tot seguit, el col·legiat va anul·lar encertadament un cop de cap d'Adrián que va acabar a la xarxa. L'Eibar no es rendia i buscava un gol que el tornés a fer entrar en el partit, però Luis Suárez no va voler que això succeís i es va inventar un gol del no-res. Va pressionar Lejeune, amb un cop de maluc el va desplaçar, li va prendre la pilota i va encara Yoel abans de batre'l amb un llançament col·locat. Ara sí, ja podia anar a descansar i que entrés Alcácer.

Els minuts posteriors van ser una barreja de poca contundència d'Umtiti i Mathieu, de fer patir amb els peus de Ter Stegen i d'arribades en comptagotes del Barça que podien acabar amb el 0-4 en qualsevol moment. Ho va intentar Rakitic i també Neymar, tot i que Enrich i Pedro León també van posar a prova Mathieu, primer, i Ter Stegen, més tard.

En el tram final, el Barça va poder enllaçar un bon contraatac i Aleix Vidal, que pesi a qui pesi ara mateix es troba en un estat de forma molt millor que el de Sergi Roberto, va entrar per la dreta, va fer una centrada a l'àrea, Alcácer la va deixar passar, o més aviat no hi va arribar bé, i Neymar, aquest cop sí, la va parar i va solucionar bé la situació. Victòria clara i ara toca la Copa. Sembla que el moment del Barça ha arribat.