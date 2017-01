L'Artés es recupera d'un mal inici però acaba caient a casa

El Club Bàsquet Artés va encaixar una nova derrota, en aquesta ocasió davant el Vic, que es va imposar per un resultat final de 87-94 en un matx que es va haver de jugar a Avinyó, ja que el pavelló municipal artesenc no estava disponible a causa d'unes goteres que van provocar el deteriorament del parquet.

Els jugadors vigatans van iniciar el matx amb molta força i van clavar un parcial de 0-7 davant uns bagencs que no estaven massa intensos. A partir d'aquí, els homes dirigits per Toni Manyosas van trobar l'encert en atac, però estaven molt tous en defensa, i això permetia els visitants anotar cistelles fàcils per arribar al final del primer quart amb vuit punts de marge (17-25). En el segon període el Vic va jugar a plaer i va arribar a tenir 22 punts de marge, però l'Artés va retallar fins el 40-55 amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En el tercer quart els artesencs van sortir a totes i van estar molt encertats en el llançament exterior (van anotar fins a cinc triples). Aquest fet els va permetre retallar distàncies i arribar al final del període amb només set punts de desavantatge (65-72). En els darrers deu minuts els locals van jugar amb paciència i van aconseguir capgirar el marcador a falta de tres minuts per al final. A partir d'aquí el duel es va haver de decidir en un cara o creu, en el qual els vigatans van ser millors i es van endur la victòria. En la propera jornada, l'Artés jugarà a casa davant el líder del grup, el Sant Josep, dissabte a les 18.15 hores.