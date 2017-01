L´ICL s´allibera amb un final feliç

Faltaven 4 minuts i, per primer cop, el Betis es posava davant en el marcador (79-80) impulsat pels encerts de Radicevic i Nachbar, i la corpulència de Mahalbasic. Els manresans havien anat guanyant de fins a 23 punts abans de la mitja part. Un altre dia, l'ICL Manresa s'hauria enfonsat. Ahir, no. Amb un Machado que va guardar-se de l'eliminació per al tram decisiu, la determinació de jugadors valents com Pere Tomàs, el retornat Auda i Cakarun, més els ajustaments en defensa que van permetre aturar les entrades a cistella visitants, els del Bages van sobreviure. Amb un triple vital de Tomàs (87-82) a manca d'un minut i de nou Auda letal (89-84) a falta de 22 segons. Els dos tirs lliures del mallorquí, el 91-86 a 6 segons per acabar, van segellar la victòria. Sí, queda molt al davant però tant de bo aquest sí que sigui l'inici d'una metamorfosi en la moral i els resultats de l'equip en la segona volta.

L'ICL Manresa va sortir amb el recuperat Patrik Auda tot formant part del cinc inicial amb Michael Machado, Suggs, Tomàs i Rey. En el Betis, Zan Tabak deixava en la banqueta Nachbar i els homes per a l'inici eren Radicevic, Lockett, Stojanovski, Strahinja Milosevic i Mahalbasic. Els sevillans erraven els seus dos primers atacs i va ser l'ICL qui obria el marcador amb el triple de Scott Suggs. Auda va fer el 5-2 i el rigor defensiu local era un problema per al Betis, que es va veure més a sota per un 2+1 de l'actiu ala-pivot txec (8-2) quan encara no s'havien jugat quatre minuts. Mahalbasic retallava les diferències des de sota l'anella del Manresa però Suggs contestava convertint el 10-4. Tabak ja es va veure obligat a demanar un temps mort després del triple clavat per Michael Machado (13-4).

De tornada a la pista, Auda va clavar un tap a Stojanovski i feia la segona falta el sostre del conjunt visitant, Mihalbasic, rellevat per Triguero. Xavi Rey feia, amb dos tirs lliures, el 15-4 i la sequera del Betis la trencava, amb un triple, el base Radicevic. En els andalusos entraven també Chery i Alfonso Sánchez. Amb 17-7, Cvetkovic va donar un descans a Suggs i l'ICL va passar a jugar amb dos bases, com ho estava fent ja el rival. Pere Tomàs es mostrava molt segur en els tirs lliures i els del Congost es consolidaven al davant. Zaytsev va entrar per Auda i Cvetkovic podia ampliar el marge fins al 22-9 als vuit minuts de joc. La rotació dels manresans va continuar amb les aparicions de Cakarun i un Petar Aranitovic que no havia actuat ni un minut a Saragossa, i va anotar el 26-13 de la fi del quart.



Triples i retallada visitant

Román Montañez era en pista des del quart anterior i hi van tornar Auda i Suggs. Aranitovic tenia el canell calent i, amb el llançament des de la cantonada, feia possible el 29-13. Nachbar, ara sí, jugava al Betis però Triguero va espifiar dos tirs lliures. El que no fallava era Suggs, amb el triple del 32-13, un resultat inèdit en tot l'any, a favor. Nachbar convertia el seu primer bàsquet però era una anècdota davant el simulacre que tenia per defensa el Beits davant un ICL que havia crescut. Dues cistelles que va anotar Cakarun consecutives i una més de Patrik Auda van posar el 40-18 al minut catorze. Era una barbaritat!

Va tornar Xavi Rey per l'efectiu Cakarun i Aranitovic la tornava a clavar des de 6,75 amb el 43-20, a cinc minuts dels descans. L'equip manresà havia aprofitat 7 dels 9 triples intentats, amb el tercer que va clavar el serbi (46-24). El ritme va baixar en els minuts abans del descans i el Betis s'acostava amb un 48-32 .

El Betis, de tir lliure en tir lliure, anava llimant fins al 48-35 quan faltaven 53 segons. Zaytsev tenia ja tres faltes i Belemene ocupava el seu lloc. Chery escurçava més, fins al 48-37, però Montañez va treure una falta a Lockett amb un llançament de tres i el capità local va aprofitar 2 dels 3 tirs lliures que va tenir per deixar el 50-37 amb el qual es va arribar a l'equador.



Arriba el patiment

A la represa, Bostjan Nachbar es va quedar de nou a la banqueta, i el Manresa va sortir amb idèntic cinc que al principi. Un triple que va aconseguir Tomàs va ser bon presagi per als manresans però el Betis responia amb Milosevic uns segons després (53-40).

Els visitants van errar 3 triples de forma consecutiva però sempre el rebot era per a ells i Mihalbasic va anotar el 53-42. El moment ja era delicat, tot i que faltaven 17 minuts. Un oportú Machado feia una cistella de dos que, a més, es va combinar amb l'antiesportiva de Milosevic a Tomàs. Xavi Rey va culminar un parcial de 6-0 que va reobrir forat (59-42) i feia superar una crisi. Però, malgrat l'esforç de Patrik Auda, el Betis va escurçar el desavantatge altre cop (61-49). I la quarta falta de Machado el duia a la banqueta, i va entrar Cvetkovic. Sánchez i Radicevic van posar més per al cos de l'ICL amb el 61-54. Tot i que Suggs posava els 10 de renda des del perímetre, els tres últims minuts del tercer quart van ser un turment per als d'Ibon Navarro. Els àrbitres no ajudaven marcant passes a Zaytsev, del tot inexistents, i una falta d'atac. Amb les penetracions dels seus homes petits i la intervenció de Nachbar, el Betis es posava a un sol punt (65-64). Sort del triple que va fer Petar Aranitovic i de la tècnica a Sánchez, ja que van donar vida a l'ICL, que vencia per 71-67 a manca de deu minuts.



La batalla final

La grada era molt conscient que el que quedava era el moment de la veritat. Auda va aguantar encara els manresans una estona davant en el marcador (76-71), però una i altra vegada Radicevic superava la defensa de Cvetkovic, aturat en el bloqueig, i els andalusos van fer l'empat (76-76) quan faltaven sis minuts per acabar.

Suggs, sota pressió, no estava en la seva millor versió i Navarro havia d'anar movent banqueta. Va tornar Aranitovic, i la parella dels pivots va acabar sent Patrik Auda i Cakarun. El retorn a la pista del nord-americà Machado seria a la fi fonamental, en defensa i per no perdre pilotes en atac. Pere Tomàs va marcar també la diferència en el moment precís, quan el Betis es va avançar per 79-80.