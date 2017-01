L'Igualada cau derrotat a la complicada pista del Mollet en un fatídic tercer període

El CB Igualada no va poder esgarrapar la victòria a la complicada pista del CB Mollet. Els igualadins van sortir endollats amb ganes de prendre la iniciativa del matx. Els dos equips van fer gala d'una gran intensitat defensiva i d'un notable nivell de joc. L'intercanvi de bàsquets després de bones defenses era constant. Amb un 17 a 20 a l'electrònic es va arribar al segon període.

En aquest quart, un gran encert en el tir del Mollet els va permetre retallar distàncies en el marcador, i fins i tot, van agafar un lleuger avantatge. Els locals van aconseguir encadenar un seguit de triples que els van ajudar a tenir més confiança des de la línia de tres punts (42-37).

A la represa, l'Igualada es va relaxar i no va poder aturar l'ofensiva rival. Els anoiencs van fer un tercer quart fatídic que els va condemnar a perdre l'encontre. El Mollet va poder sentenciar el partit a base de triples. Els visitants no van saber trobar la tecla adequada per aturar l'encert exterior de l'equip del Vallès. El parcial de 26-6, deixava l'encontre a 68 a 43.

En el darrer període, l'Igualada va intentar remuntar però no va poder. Tot i així, va ser un quart igualat. Els jugadors de Jordi Martí van retrobar les bones sensacions a la pista i el partit va acabar amb un resultat de 85 a 65. El pròxim compromís dels anoiencs es jugarà a la pista del Sant Adrià dissabte vinent a les 8 del vespre.