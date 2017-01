Marc Márquez gaudeix de la moto sobre la neu dels Alps

El pilot català de Moto GP Marc Márquez va provar a l'estació austríaca de Kitzbühel el que és conduir la seva màquina de l'equip Honda Repsol sobre la neu, una arriscada i espectacular experiència impulsada per Red Bull.

El triple campió del món va usar una moto especialment preparada per l'ocasió, especialment per les rodes, equipades amb claus per millorar un difícil adherència sobre la neu, com va poder comprovar el pilot català, acostumat a rodar a velocitats de vertigen i decidir carreres i campionats amb traçades mil·limètriques.

En un dels escenaris de la Copa del Món d'esquí, Márquez va provar a accelerar a fons o fer cavallets, tot i que comprova ràpidament que l'estabilitat de la seva Honda no és la millor. Per sort, aquí estava la neu en lloc del dur asfalt per esmorteir qualsevol mala passada.

El pilot català va imitar amb la seva exhibició al pilot de Fórmula 1 Max Verstappen, que ja va provar l'experiència de muntar en el seu Red Bull sobre la neu de la mateixa estació austríaca.