El Petro Pintó no té bon dia en atac però obté el botí gràcies a la gran feina en defensa

El Petro Pintó Asfe va trobar en la defensa el remei perfecte per guanyar davant el Castellbisbal en un dia en què l'equip no va tenir gaire encert en el llançament exterior. L'equip trobava bones situacions per superar la defensa en zona de les locals però no era capaç d'anotar. En comptes de defallir les bagenques van fer una gran labor defensiva als darrers minuts que els va acabar donant la victòria en un final a cara o creu.

El partit va començar amb un Castellbisbal molt intens que jugava amb rapidesa. Tot i això el resultat a la fi dels primers deu minuts era de 14-17 a favor de les de Sant Fruitós de Bages. La igualtat es va mantenir durant el segon quart però ja llavors l'Asfe començava a tenir problemes per anotar gràcies a l'encertada defensa en zona del conjunt del Baix Llobregat. El moment complicat del partit va arribar al tercer quart quan tres triples gairebé consecutius de les locals capgiraven el resultat i posaven en dubte les opcions de victòria de les bagenques. El Petro Pintó, però, no va defallir i gràcies a un gran darrer quart en defensa va obtenir un triomf que el situa a la zona alta de la taula classificatòria.