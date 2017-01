La Reial Societat s'iguala amb l'Atlètic en la lluita per ser a la Champions

Antoine Griezmann va salvar un punt per al seu equip en el tram final

L'Atlètic de Madrid va veure ahir com la Reial Societat amenaça de manera seriosa la seva posició de Lliga de Campions. I encara gràcies. Els matalassers van empatar deu minuts abans del final (2-2) a San Mamés un partit en què l'Athletic havia remuntat el gol inicial de Koke. Després, els donostiarres en van tenir prou amb un gol de Juanmi per superar la resistència del sempre rocós Celta just abans que tots dos equips afrontin les tornades de quarts de final de Copa contra el Barça i el Madrid, respectivament.

A Bilbao, Koke va inaugurar el marcador amb un llançament de falta en què va penjar la pilota a l'àrea. Griezmann no va arribar a rematar però va despistar el suficient Gorka perquè arribés el 0-1. El 4-4-2 de Simeone, amb Carrasco a l'esquerra, va donar resultat, però l'Athletic va reaccionar amb un xut de San José que va tocar en un defensa. Els bascos van posar pressió mitjançant Williams i Raúl García, però van empatar just després que Carrasco hagués avisat davant del porter local. Va ser lekue, que ahir jugava d'extrem, qui va recollir una esfèrica després d'una acció entre De Marcos i Williams, va retallar Giménez i va batre Moyá.

La segona meitat va ser molt entretinguda i Godín i Carrasco van respondre el primer atac de Raúl García. El 2-1 va arribar quan De Marcos, incorporat com a lateral dret ofensiu, va rematar de cap una preciosa centrada del navarrès. L'Athletic va disputar en aquest moment els seus millors minuts, però no va arribar a sentenciar i els visitants van tornar a posar setge a la porteria de Gorka. D'aquesta manera, Carrasco, de falta, Giménez, amb un cop de cap, i Correa, de tret llunyà, van avisar abans que Griezmann trobés un forat pel qual situar la pilota que va significar el 2-2.



Gol decisiu

Després del partit de San Mamés, a pocs quilòmetres la Reial Societat va fer una bona passa endavant en aprofitar que el Celta va jugar amb moltes cares noves davant de la imminència del partit de Copa. Els donostiarres van tenir dues clares oportunitats a la primera part, als peus de Willian José i Vela. Rulli, però va haver d'evitar el 0-1 després d'un xut de Sisto. A la represa ,la Reial va sortir més forta, però va haver d'esperar a vint minuts del final per assegurar la victòria. Va ser en un córner llançat per Canales, que va aprofitar Juanmi per superar Sergio Álvarez amb el cap.

En l'altre partit del dia, Rubi va debutar amb un bon empat de l'Sporting al camp del Betis (0-0), que deixa els asturians cinc punts per sota de la salvació, que ara marca el Leganés. Cap dels dos equips no va mostrar gaires recursos en atac, però el punt, almenys des del punt de vista moral, satisfà més els asturians.