La selecció catalana sub-19 passa a la fase final estatal amb ple de triomfs al Pujolet

L'Aragó (4-0), Andalusia (4-2) i València (5-2), per aquest ordre, són els rivals que ha superat la selecció catalana sub-19 de futbol sala en la fase prèvia del Campionat d'Espanya celebrada aquests dies al pavelló del Pujolet de Manresa (i un partit ahir al pavelló municipal de Gironella).

Així, el conjunt català, amb Carles Lavado (Manresa FS) i Raúl Muñoz (CEFS Esparreguera) a les seves files, ha aconseguit la primera posició del grup amb el ple de victòries; ahir, en la darrera jornada, Catalunya va superar València per l'esmentat 5 a 2 al Pujolet i a Gironella i Andalusia va vèncer l'Aragó per 8 a 2. Així, la classificació ha quedat encapçalada per Catalunya amb 9 punts i la resta d'equips han quedat darrera amb 3 punts. Els rivals dels catalans a la fase final seran Madrid, Múrcia i Navarra el mes d'abril, en una seu encara per determinar.

En l'enfrontament d'ahir, Catalunya havia d'empatar com a mínim per assegurar-se la primera plaça, la que donava accés a la fase final. Contra València, el partit va ser molt tàctic. Els valencians es van avançar amb un gol d'Álvaro Tomàs al minut 11. Poc després, David Álvarez feia l'empat.

Després del descans, el combinat català va sortir amb més força i això es va veure reflectit ben aviat al marcador. Álex Llamas (min 21) i Juanjo Caro (min 24) situaven un tranquil·litzador 3 a 1. Però València no es rendia i posava emoció amb el 3 a 2 al mateix minut 24 a la sortida d'un córner. Tot i això, els catalans van saber jugar amb el cap i el quart gol de David Álvarez (min 28) i el cinquè de David Ruiz (min 30) van enfonsar un equip valencià incapaç de reaccionar als darrers deu minuts del segon temps.