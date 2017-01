El Tenea Esparreguera clou la primera volta amb una nova victòria contundent

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Ciutat Vella, al qual es va imposar per un resultat final de 82-60. Els visitants van fer un gran inici, però els jugadors dirigits per Òscar Navarro van fer un segon i tercer quart per emmarcar i van sentenciar l'enfrontament, ja que en els darrers deu minuts no hi va haver gaire història i els locals van mantenir sense problemes el marge i van sumar un nou triomf.