El Barça Lassa segueix batent rècords negatius

El Barça ha tornat a perdre com visitant a l'Eurolliga, aquesta vegada a la pista de Panathinaikòs on ha caigut per 71-65 i ja suma la setena derrota consecutiva lluny del Palau Blaugrana.

Els blaugranes no guanyen fora des del 2 de novembre i avui han tornat a signar una altra decebedor actuació. Amb un joc intermitent, el partit d'aquesta nit s'ha repetit durant tota la temporada, l'equip català té opcions fins al final (57-56, a 6:18 per al final), però acaba perdent.

Qui ha desequilibrat la balança ha estat Ioannis Boroussis, que ha signat una gran actuació amb dobles figures (14 punts, 11 rebots) a les que ha sumat vuit faltes rebudes i una valoració de 31.

El Barça, sense ànima, sense recursos i sense creure mai en les seves opcions, ha tornat a ser una caricatura d'equip i és que no li ha fet falta al Panathinaikòs oferir la seva millor versió per imposar-se a un conjunt sense rumb, incapaç de trobar continuïtat en el seu bàsquet i amb molt pocs recursos ofensius, una història recurrent com a visitant dels de Bartzokas a l'Eurolliga.

Al començament a la superioritat en el rebot dels blaugranes, l'equip de Xavi Pascual ha oposat encert en els triples. En el primer quart, el partit ha estat molt equilibrat. Dominava el marcador Panathinaikòs, amb Boroussis i la bona direcció de Calathes com a elements més destacats, però el Barça es recuperava, sobretot per l'acció de Justin Doellman.

El màxim avantatge dels locals ha estat de quatre punts (11-7) i els primers deu minuts s'han tancat amb un mínim avantatge dels grecs (15-13).

El Barça jugava sense tensió, no tenia fluïdesa en el seu joc ni continuïtat. Sense idees, els blaugranes eren presa fàcil per a un rival que no necessitava gaire per anar acumulant diferències al marcador.

No obstant això, en els primers cinc minuts del segon quart, el Barça ha ofert una altra cara amb Faverani sota els anells, els punts de Doellman i el caràcter de Koponen. El Barça ha donat la vuelta al partit (22-25), després d'aconseguir un parcial 0-7.

Però com passa tantes altres vegades, els blaugranes han tornat a entrar en una llacuna de joc i han cedit un parcial 12-0 (34-25), gràcies als triples de Singleton i de Rivers. Només Doellman (11 punts) abans del descans ha retallat una mica la diferència i el Barça se n'ha anat a l'intermedi amb set punts de desavantatge (36-29).

Un triple de Calathes ha posat el màxim avantatge a favor del seu equip (39-29) al començament del tercer quart, període en el qual ha aparegut Tyrese Rice i ha donat més opcions al seu equip. S'han situat els blaugranes a tres punts (49-46), però un 5-0 de parcial final amb Boroussis com protagonista ha deixat el marge de seguretat dels grecs en vuit punts (54-46).

Encara millor ha estat el Barça en l'últim quart. S'ha animat Faverani, ha entrat en joc Vezenkov i els triples han portat els blaugranes fins al 55-54 i el 55-56 a 6:18 per al final.

Però llavors una sèrie d'indecisions i de pèrdues de pilota (n'ha acumulat 20 el Barça) han llastat les opcions dels de Bartzokas, que han perdut per 71-65 i sumen vuit victòries en dinou partits. La classificació entre els vuit millors, que dóna pas a les eliminatòries, cada vegada està més lluny per als blaugranes.



Fitxa tècnica:



71 - Panathinaikòs (15+21+18+17): Calathes (5), Feldeine (8), Gentile (2), Gabriel (7), Boroussis (14) -cinc inicial-, James (10), Singleton (10), Rivers (13), Pappas (2) i Nichols (-).



65 - FC Barcelona Lassa (13+16+17+19): Rice (12), Navarro (5), Claver (5), Doellman (11), Tomic (4) -cinc inicial-, Faverani (10), Koponen (10), Renfroe (-), Vezenkov (8) i Perperoglou (-).



Àrbitres: Sreten Radovic (CRO). Emin Mogulkoc (TUR) i Carmel Paternico (ITÀ). Sense eliminats.



Incidències: Partit de la dinovena jornada de l'Eurolliga disputat al pavelló OAKA d'Atenes davant 10.500 espectadors.