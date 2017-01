El Barça Lassa vol assaltar el fortí del Panathinaikos avui

Amb cada vegada menys marge de maniobra, el Barça Lassa necessita saldar la setmana amb dues victòries que el situïn entre els vuit primers de la classificació i per això ha de guanyar a l'OAKA, la pista de Panathinaikos, un equip molt sòlid com a local. Els grecs, entrenats per l'exblaugrana Xavi Pascual, són sisens a la taula amb deu victòries i vuit derrotes. El Barça és novè amb 8-10, però té un nou impuls amb l'arribada de Vitor Faverani i, sobretot, perquè afrontarà el partit sense tanta càr-rega en haver-hi descans aquest cap de setmana.