Bartomeu: "Els clubs no hem d´entrar en el debat polític"

El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha dit avui en la presentació de la campanya contra la discriminació al futbol 'Sense respecte no hi ha joc' que els clubs de futbol "no han d'entrar en el debat polític", però sí que poden "transmetre valors" a la societat.

"El Barça el 2003 va eradicar la violència del seu estadi, però anem més enllà. Els clubs no hem d'entrar en el debat polític, però sí que podem transmetre valors. En la formació, al Barça vivim aquesta responsabilitat amb molta passió", ha declarat el mandatari blaugrana.

Bartomeu ha definit "les actituds xenòfobes o homòfobes" com "una construcció mental, cultural i política" per la qual els clubs estan "molt preocupats", ja que els equips accepten la globalització agrupant jugadors de diferents procedències, però això a la societat "no està tan clar".

"Igual que els equips acceptem la globalització, això ha de passar a la societat, però no està tan clar. Per això els equips tenim l'obligació d'intentar treballar i col·laborar, esforçar-nos i acceptar que cada jugador té les seves qualitats, que el color de la pell no importa i que juguen junts i en equip", ha afegit.

El president del Barcelona ha participat aquest dimarts en la posada de llarg d'aquesta campanya d'educació contra la intolerància a través del futbol al costat dels presidents del Reial Madrid, Florentino Pérez, i del Juventus italià, Andrea Agnelli, amb la sotsdirectora general de Ciències Socials i Humanes de la UNESCO, Nada Al-Nashif, i el president del Grup Prisa, Juan Luis Cebrián.

Bartomeu ha posat com a exemple positiu la fundació que lidera l'exjugador francès del Barcelona Liliam Thuram i ha recordat també l'incident que va patir el brasiler Daniel Alves a l'estadi del Madrigal, quan li van tirar un plàtan com a insult i el lateral dret blaugrana se'l va menjar.

"Li van tirar un plàtan, i el que va fer va ser menjar-se'l. Aquesta és l'actitud. Vam crear una etiqueta a Twitter, 'tots som macacos', que es va fer viral i moltes persones van fer aquesta acció de menjar-se un plàtan. Això és el que hem de fer: educar", ha recordat el president del club blaugrana.

Per a Bartomeu, les claus per afrontar aquesta situació són, en primer lloc, "reconèixer el problema" i "prendre consciència"; a continuació, "utilitzar el futbol per promoure valors" amb programes com els que duen a terme a la Fundació del Barcelona; i en tercer lloc "ser determinants" amb aquesta "xacra" i no ser "tolerants".

"Hem de ser durs al màxim amb la gent que podem ajudar a canviar. Els estadis, cada diumenge, són el nostre fòrum d'acció més important", ha dit Bartomeu, que ha asseverat que "sense respecte, no hi ha joc, no hi ha futbol i no hi ha futur".