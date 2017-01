El CN Sallent comet massa errades per optar al triomf

El CN Sallent no troba la manera de guanyar el seu primer partit

Tampoc a la piscina del CN Vallirana el CN Sallent va poder aconseguir la primera victòria de la temporada (12-7). L'equip sallentí va competir bé, amb una bona actitud, però les errades no permeten optar al triomf com fan els seus rivals. La manca d'experiència condiciona la formació.

El primer quart va acabar amb un igualat 3 a 2; en el segon, el CN Sallent no va defensar bé i va encaixar un 4 a 1 que posava el marcador molt complicat. Després del descans, parcial d'empat a un gol amb dificultats per remuntar per errors propis, i un 4 a 3 desfavorable en el darrer període.