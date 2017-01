Espanya busca la quarta semifinal mundial consecutiva

La selecció espanyola d'handbol intentarà segellar avui (20.45 hores) davant Croàcia, per quarta ocasió consecutiva, el seu bitllet per a les semifinals d'un Mundial, una cita a la qual no falta des que es va penjar el bronze l'any 2011 a Suècia. Una regularitat de la qual no pot presumir ni la totpoderosa França, que va quedar fora de la lluita per les medalles en el Mundial disputat el 2013 a Espanya; ni potències de la talla de Dinamarca, vigent campiona olímpica, o Alemanya, darrera campiona d'Europa, que diumenge van caure eliminades.