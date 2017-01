Fotis Katsikaris torna a l'UCAM Múrcia al lloc del destituït Óscar Quintana

La tercera victòria de la temporada per a l'ICL Manresa es va aconseguir amb un partit jugat al Congost que va trencar les rutines habituals de l'equip quan juga de local. Per primera vegada es van tancar els 10 minuts d'un quart inicial a casa amb resultat a favor, i quan el rival va superar els manresans, ja en la recta final, l'ICL no es va enfonsar i va tenir prou capacitat de resposta per tal de refer-se, tornar a avançar-se i adjudicar-se el triomf.

El Manresa només ha vençut en 2 dels 9 partits a casa, però una bona dada per a l'esperança és que precisament els 2 marcadors favorables s'han aconseguit en els 3 darrers compromisos al pavelló del Nou Congost. Poc abans de Cap d'Any es va batre el Movistar Estudiantes, després es va perdre amb l'Iberostar Tenerife i el darrer matx com a locals ha estat el que es va jugar davant del Betis. Ara als manresans els toca repetir de locals, diumenge amb un UCAM Múrcia que té nou entrenador, amb Fotis Katsikaris, i amb només dues victòries més (5) que l'ICL. El següent partit serà davant un altre adversari que és molt directe, l'Obradoiro (4), a la pista gallega. Els de Santiago van guanyar de 4 punts (78-82) al Congost.



Les males sortides

El més important dels partits és de la forma que acaben, no tant com comencen. Però els dubtes i una manca de solidesa que han estat els companys de l'ICL durant tota la primera volta al Congost s'han reflectit en els primers quarts. I és que era molt significtiu que, fins diumenge, l'equip de Navarro no s'hagués imposat en cap dels primers parcials dels vuit partits anteriors.

Contra el Betis Energía Plus, a més, es va firmar un parcial força contundent de 26-13, i en el segon quart els manreans van tenir fins a 23 punts d'avantatge (43-20). En l'únic partit que s'havia guanyat a casa, contra l'Estudiantes, quan es van acabar els primers 10 minuts es perdia per 15-18.

L'eficàcia dels manresans en el primer quart contra els sevillans va ser força alta i vuit jugadors van anotar punts. Els 26 aconseguits han estat la xifra més alta a favor en un inici a casa, i els 13 rebuts la més baixa, fora de l'atípic 5-9 de la jornada inaugural amb el Barça.



Resoldre els finals disputats

És evident que l'ICL ha d'estudiar el perquè va perdre els seus 23 punts d'avantatge, però la sensació és que l'equip va afegint recursos amb les incorporacions de Xavi Rey i Michael Machado, més la tornada de Patrik Auda, que va ser una injecció d'adrenalina i capacitat de decisió.

En l'altre partit que va guanyar el Manresa, contra l'Estudiantes, en els darrers tres minuts es rebia un parcial en contra de 3-14 quan els temors a la derrota tornaven a fer-se presents. Machado va ser el que va donar la victòria aquell dia, i els seus nervis d'acer també es van veure a Saragossa per forçar la pròrroga i el diumenge contra el Betis, amb una gran direcció en els minuts calents. L'ICL, que ha vist com se li escapaven partits que tenia a l'abast contra el Rio Natura i l'Andorra, ha de fer valer el factor pista ja que la permanència passarà per sumar al Congost.