Iniesta, Beitia i la selecció de bàsquet, premiats pels reis

L'atleta Ruth Beitia i el capità del Barça, Andrés Iniesta, van destacar al costat de la selecció de bàsquet i l'argentí Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, en l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de l'Esport del 2015, presidit ahir pels reis. El patinador Javier Fernández i la tennista Garbiñe Muguruza, reconeguts com el millor esportista del 2015 i com la revelació més significativa, van ser els grans absents de la cerimònia celebrada al palau del Pardo, a la qual no van poder acudir pels seus compromisos esportius, ja que estan competint.