Nadal supera una altra prova de foc i Raonic l´espera als quarts de final de Melbourne

Assetjant el seu rival i avortant el seu enlairament en el quart set, Rafael Nadal va tornar als quarts de final d'un Grand Slam des de Roland Garros 2015, en vèncer el francès Gael Monfils per 6-3, 6-3, 4- 6 i 6-4 a l'Open d'Austràlia, i ara es trobarà amb el canadenc Milos Raonic, el cap de sèrie més alt que queda en el quadre.

L'última vegada que Nadal va arribar a aquestes altures d'un Grand Slam va ser a París fa dues temporades, quan va perdre davant el serbi Novak Djokovic. El màxim de prop que hi ha estat després va ser en els vuitens de l'Open dels EUA l'any passat, on va cedir davant el francès Lucas Pouille. A la vora de la seva victòria número 50 a Melbourne, Nadal s'enfrontarà als quarts amb Raonic, que va superar l'espanyol Roberto Bautista per 7-6 (6), 3-6, 6-4 i 6-1 en dues hores i 52 minuts, gràcies als seus 33 serveis directes, i 75 cops guanyadors.

Nadal, campió del 2009, va jugar amb l'experiència i el record d'haver-se imposat a Monfils deu de les dotze vegades en què s'havien enfrontat, lluitant de nou, i sabent patir, sobretot quan va estar 4-2 a sota en el quart set, per guanyar després quatre jocs consecutius. «Estar de nou en uns quarts després d'un parell d'anys és molt especial per a mi i sobretot a Austràlia, on em sento com a casa», va dir Nadal, que va analitzar el seu pròxim rival: «jugar molt bé és la clau, hauré de lluitar i esperar la meva oportunitat», va anunciar per al duel amb Raonic. Nadal s'ha imposat a Raonic en sis dels seus vuit duels. L'últim per a Raonic va ser als quarts de Brisbane, on va vèncer per 4-6, 6-3 i 6-4.



Federer se sent en forma

Entre els altres emparellaments, destaca el duel enter Roger Federer i Mischa Zverev. El suís va vèncer a Kei Nishikori en cinc sets i va assenyalar que és ara quan se sent més en forma i mentalment preparat. El rus, per la seva banda, va guanyar Andy Murray per 5-7, 7-5, 2-6 i 4-6. Wawrinka es va imposar a Seppi en tres sets i s'enfrontarà a Tsonga, que va guanyar Evans. L'últim emparellament és el de Goffin i Dimitrov, que van vèncer Thiem i Istomin respectivament.



La número 1, fora

La nord-americana Coco Vandeweghe va vèncer l'alemanya Angelique Kerber, número 1 del món i defensora del títol, per 6-2 i 6-3, i es trobarà amb Garbiñe Muguruza en els quarts de final de l'Open d'Austràlia. La derrota de Kerber obre les possibilitats que l'americana Serena Williams recuperi el lloc de número 1 del món.