El CN Minorisa femení aconsegueix una victòria convincent davant el GEiEG

Les fèmines del CN Minorisa van assolir un triomf important, tant pel que fa als punts aconseguits com per la demostració de superioritat davant un equip gironí que a la primera volta va oposar molta resistència (11-3). La victòria de les d'Eloi Martínez es va començar a forjar en el primer temps amb un rotund 4 a 0. Les manresanes no van abaixar el ritme i es van situar 7 a 0 al descans. Amb la feina feta, el CN Minorisa va permetre que el GEiEG s'apuntés el tercer quart (1-0), però en el quart el conjunt local va tornar a deixar patent la seva superioritat (4-2).