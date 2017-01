El Barça Lassa s'enfonsa encara més amb la setena derrota seguida a domicili

El Barça Lassa s'allunya més cada dia que passa de les possibilitats d'entrar entre els vuit primers de la fase regular de l'Eurolliga. I no només és això. L'equip de Giorgos Bartzokas, que ahir va sumar la seva setena derrota seguida a fora de casa a la màxima competició europea, ha entrat en una dinàmica negativa de no creure's que pot assolir el triomf. Ahir, el Panathinaikos de Xavi Pascual va intentar un cop i un altre que el seu rival es connectés al partit, però els blaugrana no van aprofitar totes les possibilitats que els van donar, i van acumular una altra decepció. I ja en són massa.

El Barça va aguantar bé al primer quart gràcies als punts de Doellman, que va amagar el forat negre que representaven les suposades estrelles de l'equip, uns desapareguts Rice i Tomic. D'aquesta manera, la defensa hel·lena va propiciar un marcador escarransit al final del primer quart que es va disparar a favor dels locals en el segon. El Panathinaikos va arribar a tenir nou punts d'avantatge (34-25), que es van reduir mínimament en temps de descans.

A la represa, el duel es va convertir en una impotència del Barça, que tan aviat s'acostava a tres punts (46-43) com es despenjava (54-46). Bona part de culpa la van tenir les pilotes perdudes. Els catalans en van deixar escapar la descomunal xifra de 21, de les quals vuit van sortir de les mans d'un individualista Rice.

Com a mínim, Bartzokas va tenir la bona idea de retirar de la pista un inexistent Tomic i Faverani va donar més força a l'interior. Això i els punts de Koponen van permetre situar-se a un punt (55-54, després d'un triple de Vezenkov). En aquest moment, però, van reaparèixer els errors, els punts fàcils per als locals i, de mica en mica, i sense fer gran cosa, el Panathinaikos es va anar escapant (63-56, amb un triple de Singleton) d'una manera que ja va ser irremuntable.