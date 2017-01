Corvo jugarà dos amistosos amb Catalunya contra Brasil

El seleccionador català de futbol sala Santi Gea ha convocat el manresà Carles Corvo, actualment a les files del Catgas Energia, per jugar els dos partits amistosos que Catalunya disputarà amb el combinat del Brasil els dies 29 de gener a Granollers (17 h) i 31 a Sabadell (21.30 h).

Amb Corvo també han estat seleccionats tres jugadors més del Catgas Energia, Sergio Sierra, Dani Salgado i Javier Rangel; també Dídac Plana i Jordi Campoy del Jaén, Joan Miñano del Burela, Roger Serrano i Oriol Miquel del Barça Lassa, Esteban Cejudo del Peníscola, Oussama Chefraou del Ribera de Navarra, Juan Carlos López del CCR Castelldefels, Héctor Albadalejo del Pesaro i Albert Segura del Cagliari.

En l'acte de presentació d'aquests partits, el seleccionador Santi Gea va remarcar «la gran feina que està fent la federació per la promoció del futbol sala català per mitjà de partits internacionals com aquests. Catalunya està actualment al nivell de les millors seleccions». Per la seva banda, l'entrenador de Brasil Paulo César de Oliveira va deixar clar que per a ells és «un honor poder jugar contra Catalunya en un moment de reconstrucció de la nostra selecció. Estem començant un nou projecte a llarg termini i és positiu ser aquí per començar-lo».