Un documental fa enfurismar Isinbàieva

La nova presidenta del comitè de control de l'Agència Antidopatge Russa, Ielena Isinbàieva, va esclatar ahir contra l'emissió d'un reportatge, per part d'una televisió alemanya, en què es denuncia el dopatge d'estat a Rússia. L'exatleta es va preguntar «per què els informants no contacten amb les autoritats en lloc de filmar material amb una càmera oculta per vendre'l després?».