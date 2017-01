El Madrid se la jugarà avui a Vigo sense Varane

El Reial Madrid es juga aquesta nit (21.15 hores, Gol) la seva continuïtat a la Copa del Rei i ho farà amb una important quantitat de baixes. A les de Marcelo i Modric, lesionats dissabte contra el Màlaga, s'hi afegeix ara la del central Raphaël Varane, baixa per precaució. Sí que van entrar a la llista Cristiano Ronaldo i Danilo, que arrosseguen molèsties, a més dels joves Achraf i Enzo Zidane i el gairebé marginat Fábio Coentrao.

Zidane, que sap que necessita marcar com a mínim dos gols a Balaídos per remuntar l'1-2 del partit d'anada al Bernabéu, va rebaixar el seu missatge de preocupació per les lesions i es va situar com a «responsable» d'aquesta situació. Per la seva banda, el tècnic del Celta, Eduardo Berizzo, que no podrà disposar del sancionat Pablo Hernández, va dir que el seu equip «s'ha guanyat el dret de somiar».