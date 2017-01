El Manresa RC manté la bona ratxa i supera amb facilitat el CEU Rugby al Congost

El CEU B no va ser rival per a un Manresa RC molt superior al Congost

El CEU B no va ser rival per a un Manresa RC molt superior al Congost agencies

El Manresa RC masculí va jugar un partit desigual amb el segon equip del CEU Rugby de Barcelona que va permetre continuar amb la bona ratxa de resultats.

Al Congost, els manresans van estrenar el marcador pocs minuts després del xiulet inicial. El Manresa RC exercia una forta pressió recuperant moltes pilotes, malgrat concedir diversos cops de càstig. La primera part va acabar amb un clar 27 a 0 per als locals. A la represa, tot i que els visitants no es van donar en cap moment per vençuts, el marcador va ser de 53-3 per al Manresa RC, que encapçala la classificació amb tres victòries a la fase regular de la lliga.

El segon equip manresà va jugar el seu tercer partit de competició amb el BUC D a la Foixarda. El resultat va ser favorable al Manresa RC per 10 a 44, amb el tercer triomf seguit.

El partit del sub-18 a casa del Sant Cugat va quedar anul·lat.