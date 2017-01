Muguruza queda eliminada i hi haurà duel suís a les semifinals masculines

La bascoveneçolana Garbiñe Muguruza va perdre ahir totes les possibilitats de jugar les semifinals de l'obert d'Austràlia després de caure derrotada per la nord-americana Coco Vandeweghe per 6-4 i 6-0, en un duel en què aquesta darrera va mantenir un nivell espectacular. El joc ofensiu de Vandeweghe no va poder ser contrarestat en cap moment per la campiona de Roland Garros, que va tenir molts problemes amb el servei. En acabar, l'estatunidenca va arribar a dir que la seva actuació havia estat «com la d'un tren de càrrega imparable», i Muguruza es va mostrar sorpresa pel seu nivell i va dir que tenia possibilitats de guanyar el títol.

De moment, haurà de superar la veterana de 36 anys Venus Williams, que ahir va derrotar la russa Anastasia Pavliutxenkova per 6-4 i 7-6 i va arribar a la penúltima ronda per primer cop en catorze anys. Els altres quarts de final hauran enfrontat aquesta matinada Johanna Konta i Serena Williams, d'una banda, i Mirjana Lucic i Karolina Pliskova, de l'altra.

En el quadre masculí, la primera semifinal serà totalment suïssa. Ahir, Roger Federer va apallissar l'alemany Mischa Zverev per 6-1, 7-5 i 6-2 i jugarà davant de Stanislas Wawrinka, que va superar Jo-Wilfried Tsonga per 7-6, 6-4 i 6-3. Avui, a dos quarts de deu del matí, Rafa Nadal intentarà derrotar el canadenc Milos Raonic i arribar a la penúltima ronda. Abans, el búlgar Grigor Dimitrov sortirà com a favorit per vèncer el belga David Goffin.