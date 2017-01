«M´adapto més als circuits amb pujades i baixades»

Arxiu particular

Aura Coronado, una esquiadora de dotze anys nascuda a Castellar de n'Hug que estudia sisè de primària a l'escola Lillet A. Güell de la Pobla de Lillet, ja acumula un palmarès destacable i aspira poder ampliar-lo en els propers anys. En esquí en línia, l'esportista del May Luengo Esquí Club va ser campiona de Catalunya aleví i segona a l'estatal, i en esquí alpí fa dos anys va obtenir el segon lloc en la Copa d'Espanya.

Quan et vas iniciar en l'esquí?

Quan tenia tres anys el meu pare, l'Eduard, em va portar per primera vegada a una estació i em va ensenyar a esquiar. Dos anys més tard vaig començar a entrenar-me a Masella, i poc després vaig descobrir l'esquí en línia.

Actualment compagines les disciplines d'esquí alpí i en línia. Quina t'agrada més?

Són dues disciplines diferents. A mi m'agrada més l'esquí alpí, però l'esquí en línia em serveix per no perdre la forma fora de la temporada d'hivern.

En esquí en línia et vas endur el campionat de Catalunya de l'any passat. T'ho esperaves?

Creia que si ho feia bé tenia possibilitats de guanyar. Vaig ser molt regular a totes les curses, i al final això em va permetre endur-me el títol de campiona.

D'altra banda, en l'estatal vas ser segona...

Sí, en l'estatal tenia una rival dura, l'aragonesa Olatz Súarez, que és un any més gran que jo i és més forta físicament, i, tot i que ho vaig intentar fins al final, no la vaig poder superar.

També vas prendre part en el campionat del món aleví de Villablino (Lleó), en el qual vas finalitzar tercera. Com vas veure el nivell de les teves rivals?

Hi havia noies japoneses i italianes que tenien molt nivell, especialment Serena Losio, que va finalitzar segona, només darrere de l'Olatz, i va demostrar una gran progressió.

Com és la relació amb les altres competidores?

Molt bona, especialment amb l'Olatz, que és una gran amiga. Amb els altres nois i noies no he tingut mai cap problema, però sí amb un adult. En una prova de l'estatal a Villablino jo portava una samarreta amb una estelada, i un senyor que passava per allà em va veure i va dir: «quina vergonya!».

Quina és la posició dels competidors catalans en l'esquí en línia mundial?

Crec que som un territori capdavanter en la modalitat, però encara estem per sota de països com Alemanya, Eslovènia i Itàlia. Enguany, des de la Federació Catalana s'està iniciant un programa per arribar amb garanties als Roller Games del 2019, a Barcelona.

Quins tipus de circuits d'esquí en línia et van més bé?

M'adapto més als circuits amb pujades i baixades, ja que en aquests compta molt la tècnica, mentre que en els traçats més plans influeix molt el pes i el físic del competidor, i en aquest aspecte hi ha algunes noies millors.

Pel que fa a l'esquí alpí, fa dos anys vas ser segona al Trofeu Pitarroy, que era el campionat d'Espanya aleví...

No coneixia gaire el nivell de les meves rivals, però em vaig dir a mi mateixa que si feia una bona prova podia pujar al podi, i al final ho vaig aconseguir.

El teu entrenador, Josep Maria Luengo, és dels grans esquiadors catalans. Com són els seus mètodes d'entrenament?

És exigent, però és molt bona persona i fa el possible per fer millors els seus alumnes. L'hi estic molt agraïda, tot el que sé m'ho ha ensenyat ell.

Quins són els teus objectius en aquesta temporada?

El repte és fer una bona temporada i gaudir. De moment ja he fet dues curses, i he quedat primera a la Salomon Ceac i cinquena en una prova de l'Audi Cup.

Quins són els teus punts forts i febles com a esquiadora?

Crec que la meva virtut més bona és el compromís i la regularitat, mentre que he de millorar la posició dels braços.