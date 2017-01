El Barça busca contra la Reial Societat accedir a la setena semifinal seguida

El Barça i la Reial Societat es juguen avui al Camp Nou una de les quatre places per a les semifinals de la Copa del Rei, ronda a la qual l'equip català pretén accedir per setena vegada consecutiva i per aconseguir-ho té l'avantatge del 0-1 obtingut a Anoeta la setmana passada.

L'equip d'Eusebio Sacristán necessita una victòria, ja que la derrota o l'empat no li serveixen. En aquest sentit, l'última vegada que la Reial es va endur una victòria del Camp Nou va ser en la temporada 1990-91, quan va vèncer a la Lliga per 1-3. A la Copa, la Reial mai ha guanyat al Camp Nou, si bé sí que l'ha eliminat dues vegades de les dotze en què s'han enfrontat en rondes abans de la final, però sempre gràcies als resultats favorables obtinguts a Sant Sebastià. El Barcelona arriba a aquest partit amb avantatge per la mínima victòria de l'anada (0-1), però afligit per dues baixes sensibles, com són les d'Iniesta i la de Busquets. «Tots dos són dels millors del món en la seva posició, però tenim fins a sis jugadors per ocupar aquests llocs. Les lesions formen part d'aquest joc i aquí tenim molt bones solucions», va tranquil·litzar Luis Enrique, que va destacar l'estat d'ànim del vestidor i les ganes que manté l'equip per seguir guanyant títols: «aquest és el meu tercer any aquí, i en tots els meus jugadors veig el mateix desig, el mateix afany, fins i tot incrementat, per seguir fent història i seguir guanyant títols».