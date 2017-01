El Barça fa la feina i ja és a les semifinals de la Copa

El Barça serà al sorteig de les semifinals de la Copa del Rei després d'eliminar a la Reial Societat (5-2). Els blaugranes han realitzat un partit intel·ligent i sense prendre riscos en defensa. Els de Luis Enrique han regalat la iniciativa als bascos, que no s'han sentit còmodes amb la labor de creació i han vist com amb espais a l'esquena els ràpids jugadors del Barça sentenciaven l'eliminatòria a plaer.

A la primera meitat hi ha hagut poc joc i poques ocasions. Només hi ha hagut un gol. Al minut 17 de partit, Denis Suárez ha demostrat el seu bon estat de forma finalitzant una jugada polèmica on els jugadors bascos han demanat falta d'Umtiti sobre Prieto.

A la segona meitat, el joc s'ha obert i Messi ha sentenciat l'eliminatòria al minut 55 després d'executar un penal comès sobre Neymar. A partir del 2-0, els dos equips s'han deixat anar, els espais s'han obert i han arribat gols a banda i banda.

Al minut 62 ha estat Juanmi, després d'un greu error d'André Gomes qui ha retallat distàncies. Però poc ha tardat el Barça a contestar. Un minut després, al 63, Luis Suárez ha mostrat la seva classe infinita definint. Enmig de la relaxació general, Wilian José, al minut 73, ha rematat amb el cap una centrada des de la banda i ha batut Cillessen per posar el 3-2.

En els últims 10 minuts de partit, el Barça ha tingut temps de perforar la porteria de Rulli dues vegades més. Primer Arda Turan, al 82 i després Arda Turan, al 82, han segellat la golejada blaugrana al Camp Nou i el bitllet a la següent ronda de la Copa del Rei.