Sam Margetts: "Hem de marxar de Nova Zelanda per trobar un futbol més professional"

Té 26 anys, va néixer a Nova Zelanda i ha jugat dos partits amb el CE Manresa. En un d'aquests dos enfrontaments, el neozelandès va ser decisiu ja que va marcar el gol de la victòria, concretament al camp del Girona B (0-1). Samuel John Campbell Margetts, tot i que es fa dir Sam Margetts, és una de les darreres incorporacions del club manresà, amb la singularitat que arriba d'un país on el futbol encara no és l'esport més practicat. La seva tasca a Manresa és la d'aportar gols a una entitat que busca desesperadament la manera de salvar la categoria, la Primera Catalana. Actualment, i des de fa quatre mesos, Sam Margetts treballa a Barcelona com a representat d'una marca esportiva.

Com ha anat la seva carrera. On ha jugat abans de venir a Manresa?

Com a més destacat, vaig jugar al Canisius College, a la divisió 1 universitària dels Estats Units. Vaig tornar a Nova Zelanda, on vaig actuar durant cinc temporades a Primera Divisió amb el Waikato FC i el Hawke's Bay United. Aleshores vaig disputar una lliga americana, la NPSL, durant un any amb els Carolina Railhawks.

Ha pogut ser mai futbolista professional?

No, només ho he fet com a semiprofessional.

Has format part de l'equip nacional, ni que sigui en categories inferiors?

Sí. Vaig tenir la sort de jugar amb els equips de Nova Zelanda sub-15, sub-19 i sub-23, però no en l'equip absolut.

Ha vingut a Catalunya per feina o pel futbol?

El primer motiu era per feina, però quan vaig venir a Catalunya la meva ambició també era jugar al màxim nivell possible.

Quins són els teus punts forts i dèbils com a jugador, segons la seva opinió?

M'agrada fer gols. Intento fer desmarcades intel·ligents i tinc prou rapidesa per superar el contrari en un u contra u per córrer darrere de la línia defensiva.

Com va aparèixer la possibilitat de fitxar pel CE Manresa?

Vaig començar a jugar a la Barcelona Internacional Football League quan vaig arribar a Catalunya fa quatre mesos. Una persona de les que busca jugadors em va veure i em va presentar al club manresà.

Com s'ha adaptat als companys d'equip i al club?

Tothom m'ha fet sentir benvingut i m'ho passo bé formant part del grup. Hi ha força jugadors nous i un equip jove, amb la qual cosa estem intentant conèixer la manera com juguem. Els entrenadors són fantàstics i molt professionals.

Hi ha jugadors de molts països. És un inconvenient per arribar-vos a entendre?

És cert que hi ha moltes nacionalitats, però tots són bons futbolistes i això, damunt del terreny de joc, no és cap desavantatge. La majoria a l'equip parla espanyol, la qual cosa significa que una de les meves feines és millorar amb l'idioma...

Quin nivell veu a la Primera Catalana?

Sóc nou a la lliga però, pel que he experimentat, està ben organitzada i el nivell dels equips és destacat. Estic content de ser-ne part.

Com són els entrenaments i els sistemes de joc? Hi ha diferències respecte d'altres llocs on ha estat?

Crec que l'estil de joc a Espanya en general és més tècnic. Als equips els agrada passar-se la pilota i això s'ajusta al meu estil. A més, la mentalitat dels tècnics del CE Manresa és atacant i això fa que gaudeixis com a davanter. De tota manera, el futbol és el mateix a tot el món, i si ets bon jugador, pots tenir èxit a tot arreu.

Com es vas sentir després del gol de la victòria contra el Girona B fa dues setmanes?

Vaig sentir-me feliç d'ajudar l'equip a aconseguir una victòria que era important. Com a davanter, hi ha expectatives respecte a la quantitat de gols que puc marcar i va estar bé fer-ho en el meu debut.

Nota l'equip la pressió de no perdre la categoria?

No crec que la sentim. Som un equip nou i hem aconseguit bons resultats durant el desembre i el gener, malgrat la derrota del cap de setmana passat a Lloret, en un partit en què no vam tenir sort. Les sensacions són positives i mirem amunt, no avall.

Com definiria el futbol actual a Nova Zelanda?

El futbol creix en popularitat en el meu país. El problema és que tenim una població petita i som coneguts pel rugbi, que és l'esport que mana. De moment, els jugadors han de marxar a l'estranger per trobar el futbol professional, però segur que continuarem millorant.

Li agradaria jugar en categories superiors aquí, a Catalunya?

Com tots els jugadors, aspiro a jugar al màxim nivell possible. En el moment actual, estic centrat en la temporada amb el CE Manresa i també en poder fer alguna cosa positiva per al club en el futur.