El Nat´s suma un nou empat a la lliga catalana d´esquaix a Cerdanyola

El desplaçament del Nat's a les pistes del SAF UAB de Cerdanyola en la quarta jornada de la lliga catalana d'esquaix es va saldar amb un nou empat (2-2). David Llibre es va imposar per 1-3 a David Luna (11-6, 6-11, 5-11 i 8-11) en un partit bastant plàcid tot i començar perdent el primer set. Joan Casahuga no va acabar de saber imposar el seu joc davant l'experimentat Òscar Falcon i va perdre per 3-1 (9-11, 11-8, 11-9 i 11-9). Jordi Nova tornava a posar davant els de Sant Fruitós i va guanyar per 0-3 (7-11, 9-11 i 3-11) Jordi Beneiteza. I Cristian Casals, que era dubte fins a última hora per problemes físics, tot i ser favorit, no va poder superar Xavi Ojeda i va perdre per 3-1 (11-6, 4-11, 11-7 i 13-11). Amb aquest resultat, el Nat's Sport ha vist frustrat l'intent d'assolir el lideratge, que està en mans de SAF UAB. Els bagencs són segons amb els mateixos punts que Triop's de Banyoles i GEiEG de Girona (proper rival), i a un punt del primer, l'esmentat SAF UAB.