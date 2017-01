El proper rival de l´ICL no reacciona amb el nou tècnic

L'UCAM Múrcia, proper rival de l'ICL Manresa a la lliga Endesa, no va demostrar cap tipus de millora en el primer partit a la banqueta del grec Fotis Katsikaris, que dimarts havia rellevat el destituït Óscar Quintana. El conjunt murcià, que travessa el pitjor moment de la temporada, va ser clarament derrotat per l'Herbalife Gran Canària i veu hipotecades les seves possibilitats d'avançar a l'Eurocup. En el mateix grup, el Montakit Fuenlabrada va caure derrotat a casa amb el Lokomotiv Kuban per 87-91. Ara els russos són els líders amb quatre victòries en quatre partits, els canaris en tenen dues i murcians i madrilenys tanquen la classificació amb una.

Del duel d'ahir a Múrcia, poca cosa a dir des del parcial de 0-10 al primer quart que va provocar que el Gran Canària passés de perdre a guanyar per 6-14. L'UCAM ja no es va poder acostar en el marcador i l'avantatge va anar creixent, de la mà de McCalebb en la direcció i en l'anotació i de Kuric i Hendrix per rematar. En l'UCAM va destacar el bon partit de Víctor Benite, autor de quatre triples, però el conjunt de Katsikaris no va arribar a estar mai sota dels deu punts de diferència i haurà d'esperar per reaccionar.

En el duel de Fuenlabrada, entre Ivan Paunic i Pako Cruz van anotar 37 punts (20+17), però no van ser suficients per derrotar un equip que fa un joc coral i que va tenir en el base Taylor Rochestie, amb 17 punts, el seu home més destacat.



Triomf valencià

En l'altre duel cent per cent espa-nyol d'ahir, el València va vèncer amb gran claredat l'Unicaja per 86-62 i es consolida, amb quatre triomfs, en la primera posició del seu grup. El santpedorenc Rafa Martínez va anotar 10 punts, amb dos triples, però el millor va ser San Emeterio, amb 19. En els malaguenys, Alberto Díaz en va fer 11. En el mateix grup, Cedevita, 99-Alba Berlín, 83.