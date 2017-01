Xavi Hernández: "És una alegria poder seguir jugant amb 37 anys"

El migcampista català, que ha renovat el seu contracte amb l'Al Sadd, un dels clubs històrics de la Lliga qatariana, ha assegurat aquest dijous a Efe que està feliç de poder seguir jugant a futbol amb 37 anys.

"És una alegria poder seguir jugant amb 37 anys i fins a amb 38, encara que no sé si serà el meu últim any, però és un any més i estic molt feliç que sigui així", ha assegurat el jugador espanyol que arribava a començaments de la temporada 2015-16 al club qatarià.

El capità, que vesteix el dorsal número sis a l'Al Sadd, seguirà vinculat a l'entitat fins a 2018.

Xavi ha asseverat que a Qatar "el fan sentir-se com a casa i del club depenia el seu tercer any de renovació", que van decidir perquè estan "contents" amb la seva actuació dins del conjunt.

"Estic encantat amb el club, amb la seva gent, que són una família. Em trobo molt a gust. Havia signat per tres anys, però el tercer any depenia del club, i m'han comunicat que estan molt contents amb mi i volen que continuï".

Xavi espera poder donar aquest any una alegria als aficionats de l'Al Sadd, entrenat pel tècnic portuguès Jesualdo Ferreira, i guanyar aquest any la Lliga qatariana, per sumar la seva catorzena lliga, un trofeu que el seu conjunt no veu des de l'any 2013.

L'Al Sadd és segon a la Lliga de les Estrelles de Qatar amb 40 punts, per davant es troba el Lekhwiya, on milita el defensa gadità Chico Flores amb 43 punts i l'Al Rayyan de Sergio García és tercer en la classificació amb 34 punts després de disset jornades disputades.

A més, el jugador català va ser designat durant el mes de setembre passat ambaixador del programa solidari del Mundial de 2022, un projecte té com a objectiu "canviar les vides" de nens, refugiats i immigrants gràcies al futbol.