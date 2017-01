El Barça rep avui el Baskonia amb la necessitat de vèncer i de fitxar

Tots els tòpics que diuen que el Barça Lassa ja no té marge d'error a l'Eurolliga queden curts davant del partit d'aquesta tarda (19 hores) contra el Baskonia. Els blaugrana són dues victòries darrere de la línia que marca la intervenció en els play-off i han de der-rotar els bascos, que vénen de caure a casa contra l'Estrella Roja, per aspirar a la segona fase de la competició. Podria debutar el senegalès Moussa Diagné, però l'equip de Bartzokas perd Alex Renfroe, amb una lesió en un bessó de la qual no es recuperarà fins d'aquí a sis setmanes com a mínim.

Ahir, el tècnic grec va explicar que el més assenyat és fitxar un altre base. «Hem parlat amb Rodrigo de la Fuente [secretari tècnic] i hem dit que podríem posar Koponen de base. Però tampoc no disposem d'Oleson i Perperoglou no està en forma després de sis setmanes de baixa, amb la qual cosa el millor és fitxar».

A part del Barça, avui també juga el líder de la competició, el Reial Madrid, en un enfrontament que, a priori, ha de ser fàcil davant del cuer, l'Emporio Armani de Milà. El CSKA haurà jugat el seu partit abans contra un dels rivals del Barça, l'Anadolu Efes.